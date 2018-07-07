Українські туристи, які на три дні застрягли в Тунісі, повернуться до Києва о 17.00
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Близько 50 українських туристів зі Львова і Києва після триденної затримки в Тунісі вилетіли додому. Про це УНН повідомили в OASIS Travel Ukraine.
"Так, вилетіли ... о 17.00 приліт буде в Жуляни", - повідомив оператор.
Як повідомляв УНН, 4 липня в Тунісі застрягли ще близько 50 українських туристів.
Нагадаємо, 3 липня, станом на 11:45 за Києвом, з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора і авіаперевізника не могли покинути країну.