Украинские силы противовоздушной обороны привели в боевую готовность

В связи с тем, что воздушно-космические силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границе Украины, силы и средства противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации.

Сейчас воздушные Силы Вооруженных Сил Украины несут круглосуточное дежурство.

Так, истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработок определенных условных задач по нанесению ударов.

Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины и с целью условного отработки блокады пролива Босфор.

Напомним, разведка Министерства обороны Украины в Донбассе зафиксировала движение колонн спецтехники связи и радиоэлектронной борьбы со стороны Ростовской области Российской Федерации.