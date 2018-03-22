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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22494 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29056 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74607 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80374 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 06:48 • 109564 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116791 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны привели в боевую готовность

Украинские силы противовоздушной обороны привели в боевую готовность

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Силы противовоздушной обороны Украины приведены в боевую готовность в связи с тем, что воздушно-космические силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границе Украины. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

В связи с тем, что воздушно-космические силы Российской Федерации максимально приблизились к восточной и южной воздушной границе Украины, силы и средства противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации.

Сейчас воздушные Силы Вооруженных Сил Украины несут круглосуточное дежурство.

Так, истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработок определенных условных задач по нанесению ударов.

Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины и с целью условного отработки блокады пролива Босфор.

Напомним, разведка Министерства обороны Украины в Донбассе зафиксировала движение колонн спецтехники связи и радиоэлектронной борьбы со стороны Ростовской области Российской Федерации.

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