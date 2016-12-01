Украинские пограничники назвали российские сообщения о дезертирах элементом гибридной войны

Помощник руководителя ГПСУ Олег Слободян заявил о том, что со стороны России также говорится о дискредитации военнослужащих и Вооруженных сил Украины, и Госпогранслужбы.

Также он отметил, что названный в этих заявлениях Олег Данилюк был в свое время мобилизован, но еще в апреле он был демобилизован и сейчас не имеет никакого отношения к Госпогранслужбе. Другой дезертир, Богдан Белозеров, тоже не имеет никакого отношения к ГПСУ, потому что он был осужден и находится в розыске украинских правоохранительных органов.

Напомним, что ранее в среду российские агентства со ссылкой на пресс-службу пограничного управления Федеральной службы безопасности России, которая в этой стране отвечает за охрану границы, в Ростовской области сообщили, что российские пограничники задержали двух украинских военнослужащих-дезертиров при пересечении границы с Россией. При этом в одних сообщениях эти люди названы Богдан Белозеров и Олег Данилюк, в других - как Богдан Белозеров и Алексей Яцун.

Как сообщал УНН, российские пограничники задержали двух украинских военнослужащих при переходе через государственную границу с РФ . Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ПУ ФСБ в Ростовской области.