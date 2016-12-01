Українські прикордонники назвали російські повідомлення про дезертирів елементом гібридної війни

Помічник керівника ДПСУ Олег Слободян заявив про те, що з боку Росії також ідеться про дискредитацію військовослужбовців і Збройних сил України, і Держприкордонслужби.

Також він наголосив, що названий у цих заявах Олег Данилюк був свого часу мобілізований, але ще у квітні він був демобілізований і нині не має ніякого стосунку до Держприкордонслужби. Інший дезертир, Богдан Білозеров, теж не має ніякого стосунку до ДПСУ, бо він був засуджений і перебуває в розшуку українських правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше в середу російські агентства з посиланням на прес-службу прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії, яка в цій країні відповідає за охорону кордону, в Ростовській області повідомили, що російські прикордонники затримали двох українських військовослужбовців-дезертирів при перетині кордону з Росією. При цьому в одних повідомленнях ці люди названі як Богдан Білозеров і Олег Данилюк, в інших — як Богдан Білозеров і Олексій Яцун.

Як повідомляв УНН, російські прикордонники затримали двох українських військовослужбовців при переході через державний кордон з РФ. Про це повідомили РІА “Новости” у прес-службі ПУ ФСБ у Ростовській області.