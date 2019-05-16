Украинские паралимпийцы завоевали первое общекомандное место турнира по пулевой стрельбе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В течение десяти дней спортсмены национальной паралимпийской сборной боролись за высшие награды на международном турнире по пулевой стрельбе, который проходил в Ганновере (Германия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
По результатам соревнований у национальной паралимпийской сборной команды Украины — 17 медалей, среди которых семь “золотых”, восемь “серебряных” и три “бронзовые”, а также первое место среди 31 страны мира (190 спортсменов).
Каждый из восьми участников соревнований вернулся домой с высокими наградами. Кроме того, шесть из них — мультимедалисты. Лучше всего от команды выступили: Денисюк Алексей, который завоевал две “золотые”, “серебряную” и бронзовую медаль (в личных соревнованиях), три “золотые” и медали в Плакущего Виталия (два “золота” — в командных соревнованиях), две “золотые” и три серебряные награды в Ковальчука Василия (“золото” — в командных соревнованиях).
Напомним, что паралимпийские теннисисты также не остались без наград международных соревнований.