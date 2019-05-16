Українські паралімпійці вибороли перше загальнокомандне місце турніру з кульової стрільби

За результатами змагань у національної паралімпійської збірної команди України — 17 медалей , серед яких сім “золотих”, вісім “срібних” та три “бронзові”, а також перше місце серед 31 країни світу (190 спортсменів).

Кожен із восьми учасників змагань повернувся додому з високими нагородами. Крім того, шестеро із них — мультимедалісти. Найкраще від команди виступили: Денисюк Олексій, котрий виборов дві “золоті”, “срібну” та бронзову медаль (в особистих змаганнях), три “золоті” та бронзова медалі у Плакущого Віталія (два “золота” — в командних змаганнях), дві “золоті” та три срібні нагороди у Ковальчука Василя (“золото” — в командних змаганнях).

Нагадаємо, що паралімпійські тенісисти також не залишились без нагород міжнародних змагань.