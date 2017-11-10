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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украинские проекты получили более 17 млн ​​евро в рамках проектов "Горизонт 2020"

Украинские проекты получили более 17 млн ​​евро в рамках проектов "Горизонт 2020"

Киев  •  УНН

 • 12920 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Для финансирования в программе "Горизонт 2020" уже принято 90 проектов, в которые вовлечены украинские ученые - они уже получили в рамках программы более 17 млн ​​230 тыс. евро. Об этом сообщила Министр образования и науки Лилия Гриневич сегодня, 10 ноября 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Международные программы, в которых мы приобщаемся, в частности "Горизонт 2020", призванные на то, чтобы ученые могли участвовать в исследованиях, получали финансирование под свои проекты, одновременно оставаясь в Украине. Так, став 2015 ассоциированным членом "Горизонта 2020", мы фактически включили в проект 117 коллективов наших ученых и получили более 17 млн евро - больше, чем заплатили взноса", - рассказала Лилия Гриневич.

Она также отметила, что международные проекты - это хорошая возможность для украинских ученых, пока в Украине продолжается реформа системы управления и финансирования науки.

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"Мы переходим на конкурсное финансирование, когда гранты выигрывать лучшие, те, кто выбирает передовые направления исследований", - подчеркнула Гриневич.

По ее словам, для этого уже создан Национальный совет совета по вопросам развития науки и технологий во главе с Премьер-министром Украины. Совет включает Научный комитет, куда членов назначали не по званиям или должностям, а их избирал независимый Идентификационный комитет, в который входили иностранные ученые. Нацсовет на основании предложений Научного комитета формировать приоритеты бюджетного финансирования науки - его объем, под что давать средства, распределение между базовым и конкурсным финансированием и тому подобное.

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"Нам осталось создать Национальный фонд исследований, главной функцией которого как раз и будет осуществление конкурсного финансирования. Он должен заработать уже в следующем году... Для конкурсов 2018 мы заложили в госбюджет 90 млн гривен, планируя в первом полугодии завершить все организационные процедуры, а во втором - начать финансирование первых проектов", - пояснила Гриневич.

"Горизонт 2020" - это самая программа Европейского Союза по финансированию науки и инноваций с общим бюджетом около 80 млрд евро, рассчитанная на 2014 - 2020 годы.

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