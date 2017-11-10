Українські проекти отримали понад 17 млн євро в рамках проектів "Горизонт 2020"

“Міжнародні програми, до яких ми долучаємося, зокрема "Горизонт 2020", покликані на те, щоб вчені могли брати участь у міжнародних дослідженнях, отримували фінансування під свої проекти, водночас залишаючись в Україні. Так, ставши 2015 року асоційованим членом "Горизонту 2020", ми фактично долучили до проекту 117 колективів наших науковців і отримали понад 17 мільйонів євро — більше, ніж заплатили внеску”, — розповіла Лілія Гриневич.

Вона також відзначила, що міжнародні проекти — це гарна можливість для українських вчених, доки в Україні триває реформа системи управління та фінансування науки.

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“Ми переходимо на конкурсне фінансування, коли гранти виграватимуть найкращі, ті, хто обирає передові напрямки досліджень”, — підкреслила Гриневич.

За її словами, для цього вже створена Національна рада ради з питань розвитку науки і технологій на чолі з Прем’єр-міністром України. Рада включає Науковий комітет, куди членів призначали не за званнями чи посадами, а їх обирав незалежний Ідентифікаційний комітет, до якого входили іноземні вчені. Нацрада на підставі пропозицій Наукового комітету формуватиме пріоритети бюджетного фінансування науки — його обсяг, під що давати кошти, розподіл між базовим та конкурсним фінансуванням тощо.

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“Нам лишилося створити Національний фонд досліджень, головною функцією якого якраз і буде здійснення конкурсного фінансування. Він має запрацювати вже наступного року... Для конкурсів 2018 року ми заклали в держбюджет 90 мільйонів гривень, плануючи у першому півріччі завершити всі організаційні процедури, а в другому — почати фінансування перших проектів”, — пояснила Гриневич.

"Горизонт 2020" – це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій з загальним бюджетом близько 80 млрд євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.