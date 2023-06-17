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Украинские легкоатлетки получили три "золота" на турнире в Эстонии

Киев • УНН

 • 1556986 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Три золотые медали завоевали украинские легкоатлетки на Мемориале Хейно Липпа в Эстонии, пишет УНН.

Украинские легкоатлетки получили три "золота" на турнире в Эстонии

В целом же в активе украинских атлеток уже четыре призовых места.

Детали

Как сообщает Base of Ukrainian sports, лучшей в метании молота стала Ирина Климец. Она выиграла соревнования с отметкой 69,53 м в лучшей попытке.

В беге 800 м первой пересекла финиш Наталья Кроль (2:01,68). Напомним, именно на этой дистанции Кроль будет представлять Украину на Европейских играх на следующей неделе.

Ольга Корсун победила в тройном прыжке с результатом 13,79 м, а также стала второй в секторе прыжка в длину (6,09 м).

Назар Степанов в беге на 110 метров с барьерами остановился в шаге от призовой тройки, однако установил личный рекорд - 14,02 с.

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