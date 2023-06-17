Українські легкоатлетки здобули три «золота» на турнірі в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Три золоті медалі здобули українські легкоатлетки на Меморіалі Хейно Ліппа в Естонії, пише УНН.
Загалом же в активі українських атлеток вже чотири призових місця.
Деталі
Як повідомляє Base of Ukrainian sports, найкращою у метанні молота стала Ірина Климець. Вона виграла змагання із позначкою 69,53 м у найкращій спробі.
У бігу 800 м першою перетнула фініш Наталія Кроль (2:01,68). Нагадаємо, саме на цій дистанції Кроль представлятиме Україну на Європейських іграх наступного тижня.
Ольга Корсун перемогла у потрійному стрибку з результатом 13,79 м, а також стала другою у секторі стрибка у довжину (6,09 м).
Назар Степанов у бігу на 110 метрів із бар'єрами зупинився за крок від призової трійки, проте встановив особистий рекорд - 14,02 с.