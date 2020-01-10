Украинские горнолыжники продемонстрировали первые результаты на ЮОИ в Лозанне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Первый соревновательный день на ЮЗОИ 2020 для украинских горнолыжников завершено, передает УНН со ссылкой на страницу Федерации лыжного спорта Украины в Facebook.
В дисциплине супергигант Екатерина Шепиленко финишировала 44, Тарас Филяк - 35.
Отмечено, что впереди спортсменов ожидает альпийская комбинация, гигантский слалом и слалом.
Напомним, что 39 украинских спортсменов соревнуются в Лозанне в 12 из 16 возможных видах спорта.