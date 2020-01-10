Українські гірськолижники продемонстрували перші результати на ЮОІ у Лозанні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Перший змагальний день на ЮЗОІ-2020 для українських гірськолижників завершено, інформує УНН з посиланням на сторінку Федерації лижного спорту України у Facebook.
У дисципліні супергігант Катерина Шепіленко фінішувала 44, Тарас Філяк — 35.
Зазначено, що попереду на спортсменів очікує альпійська комбінація, гігантський слалом та слалом.
Нагадаємо, що 39 українських спортсменів змагаються в Лозанні в 12 із 16 можливих видах спорту.