Українські гірськолижники продемонстрували перші результати на ЮОІ у Лозанні

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Перший змагальний день на ЮЗОІ-2020 для українських гірськолижників завершено, інформує УНН з посиланням на сторінку Федерації лижного спорту України у Facebook.

У дисципліні супергігант Катерина Шепіленко фінішувала 44, Тарас Філяк — 35.

Зазначено, що попереду на спортсменів очікує альпійська комбінація, гігантський слалом та слалом.

Нагадаємо, що 39 українських спортсменів змагаються в Лозанні в 12 із 16 можливих видах спорту.

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