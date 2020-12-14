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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74303 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97936 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115779 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150862 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199019 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195039 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282484 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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Украинские гимнасты завоевали ряд наград в заключительный день ЧЕ

Украинские гимнасты завоевали ряд наград в заключительный день ЧЕ

Киев  •  УНН

 • 9558 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. По итогам последнего дня чемпионата Европы по спортивной гимнастике Украины в турецком Мерсине украинские спортсмены завоевали 11 наград, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

"Золото" в опорном прыжке и "бронзу" на кольцах получил Игорь Радивилов. Серебряным призером в упражнениях на брусьях стал Петр Пахнюк.

Еще восемь медалей на счету юниоров. Трижды поднимался на высшую ступень пьедестала (на коне, кольцах и брусьях) и однажды на вторую (прыжок) Илья Ковтун. Две награды получил ("серебро" на кольцах и "бронза" на перекладине) Владимир Костюк. "Серебро" везут домой Иван Севрук (вольные упражнения) и Никита Мельников (брусья).

Заметим, Радивилов стал трехкратным чемпионом Европы. В 2013 году он получил "золото" на европейском первенстве в упражнениях на кольцах, а на нынешнем первенстве в Мерсине также стал первым в составе сборной Украины в командных соревнованиях.

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