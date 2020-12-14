Українські гімнасти вибороли низку нагород в заключний день ЧЄ

“Золото” в опорному стрибку і “бронзу” на кільцях здобув Ігор Радівілов. Срібним призером у вправах на брусах став Петро Пахнюк.

Ще вісім медалей на рахунку юніорів. Тричі сходив на вищу сходинку п’єдесталу (на коні, кільцях і брусах) і одного разу на другу (стрибок) Ілля Ковтун. Дві нагороди здобув (“срібло” на кільцях і “бронза” на поперечині) Володимир Костюк. “Срібло” везуть додому Іван Севрук (вільні вправи) та Микита Мельников (бруси).

Зауважимо, Радівілов став триразовим чемпіоном Європи. У 2013 році він здобув “золото” на європейській першості у вправах на кільцях, а на цьогорічній першості в Мерсіні також став першим у складі збірної України у командних змаганнях.