Украинские дефлимпийцы завоевали ряд медалей юниорского ЧЕ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Ярко выступила национальная дефлимпийская сборная команда по легкой атлетике (юниоры) на чемпионате Европы, недавно завершился в городе София (Болгария). Об этом сообщает пресс-служба НКСИУ, передает УНН.
В активе юных дефлимпийцев 19 высоких наград, среди которых - 8 "золотых", 7 "серебряных" и 4 бронзовые медали.
Обладателями "золота" стали - Матвиевская Юлия в беге на 100 м с барьерами, 100 м и 200 м, а также в прыжке в длину, Таран Василий в беге на дистанции 100м, 200м, Колосовский Владислав в метании диска и серебряная награда в толкании ядра и Муравська Руслана - золотая медаль по прыжкам в высоту.
Напомним, что паралимпийцы из Украины успешно выступили на легкоатлетических соревнованиях в Италии.