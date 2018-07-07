Украинские дефлимпийцы завоевали ряд медалей юниорского ЧЕ по легкой атлетике

В активе юных дефлимпийцев 19 высоких наград, среди которых - 8 "золотых", 7 "серебряных" и 4 бронзовые медали.

Обладателями "золота" стали - Матвиевская Юлия в беге на 100 м с барьерами, 100 м и 200 м, а также в прыжке в длину, Таран Василий в беге на дистанции 100м, 200м, Колосовский Владислав в метании диска и серебряная награда в толкании ядра и Муравська Руслана - золотая медаль по прыжкам в высоту.

Напомним, что паралимпийцы из Украины успешно выступили на легкоатлетических соревнованиях в Италии.