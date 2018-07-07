Українські дефлімпійці вибороли низку медалей юніорського ЧЄ з легкої атлетики

У доробку юних дефлімпійців 19 високих нагород, серед яких - 8 "золотих", 7 "срібних" та 4 бронзові медалі.

Володарями "золота" стали - Матвієвська Юлія у бігові на 100 м з бар'єрами, 100м та 200м, а також у стрибкові в довжину, Таран Василь у бігові на дистанції 100м, 200м, Колосовський Владислав у метанні диска і срібна нагорода у штовханні ядра та Муравська Руслана - золота медаль зі стрибків у висоту.

Нагадаємо, що паралімпійці з України успішно виступили на легкоатлетичних змаганнях в Італії.