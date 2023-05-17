Украинские беженцы временно возвращаются домой, чтобы получить помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья: исследование

Детали

Опубликованное исследование, над которым работало девять международных правозащитных организаций, документирует "тревожное влияние" ограничительных национальных законов на беженцев, которые ищут необходимой помощи и поддержки. Выводы отчета сделаны на основе более 80 интервью, проведенных в период с июля 2022 года по апрель 2023 года.

Было установлено, что украинские беженцы сталкиваются с длительными задержками, тревогой, страхом, финансовыми трудностями, институциональным расизмом и ненадлежащим уходом, что "непосредственно влияет на их здоровье и общее благополучие". Как сообщила старший региональный директор Центра репродуктивных прав в Европе Лия Хектор, здоровье и благополучие некоторых беженцев из Украины "находятся под угрозой" из-за того, что они "не могут получить гарантированный доступ к основной и своевременной медицинской помощи и услугам поддержки, что усиливает вред, который они понесли в результате вторжения в Украину".

"Европейский Союз пообещал предоставить беженцам из Украины убежище и заботу. Однако женщины из Украины часто испытывают совсем другую реальность, когда им нужна помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, сталкиваясь с полосой препятствий с ограничениями, путаницей, стигмой и дискриминацией", – добавила она.

Как пишет издание, в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии существуют строгие ограничения в отношении услуг по охране репродуктивного здоровья и поддержки жертв гендерного насилия. В отчете говорится, что женщины сталкиваются с правовыми ограничениями, финансовыми барьерами, недостатком информации и низким качеством ухода, когда получают доступ к такой поддержке. Также женщины, которые обращаются за репродуктивной помощью, часто сталкиваются с серьезными угрозами, преследованием и запугиванием в контексте, когда репродуктивные права не являются приоритетными для государства.

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Отмечается, что Польша является одной из "наиболее ограниченных сред" для сексуального и репродуктивного здоровья и прав в Европе. После решения Конституционного трибунала страны в 2020 году аборт является законным только тогда, когда беременность является результатом преступного деяния или когда жизнь, или здоровье женщины находятся под значительной угрозой. Представительница Польского фонда женщин и планирования семьи Кристина Качпура отметила, что тот факт, что украинские беженцы в Польше вынуждены возвращаться домой, чтобы сделать аборт или получить доступ к помощи в других частях Европы, является "обвинением польского законодательства и практики".

Кроме того, большинство беженцев в Польше обращаются за помощью к аборту незаконно, покупая лекарства для аборта онлайн или путешествуя в другие государства-члены ЕС, чтобы получить помощь. Некоторые женщины как можно дольше откладывают обращение за помощью в области сексуального и репродуктивного здоровья, пишет Euractiv. В отчете также говорится, что жертвы гендерного насилия часто остаются без основных услуг и поддержки и самостоятельно справляются с травмами, проблемами со здоровьем и другими последствиями, в то время как ромы и ЛГБТК+ беженцы сталкиваются с межсекторальной дискриминацией и усилением барьеров.

Адвокационная группа "ILGA-Europe" оценила Польшу как страну, где условия жизни ЛГБТК+ "худшие в ЕС". Также несколько органов местного самоуправления приняли постановления о "зонах, свободных от идеологии ЛГБТ". Правозащитники из Словакии и Венгрии также сообщили, что не имеют необходимых служб, которые могут помочь украинским женщинам.

"Многого не хватает, независимо от того, идет ли речь о помощи в проведении абортов, услугах контрацепции, поддержке насилия по половому признаку. На их пути так много препятствий", - отметила Адриана Месохоритисова из словацкой организации "Свобода выбора".

Эрика Шмидт, представитель Ассоциации ЕММА в Венгрии сказала: "После вторжения правозащитные организации немедленно мобилизовались, чтобы ответить на потребности беженцев, которые бежали из Украины. Но спустя год мы и другие организации, предоставляющие сексуальную и репродуктивную помощь, продолжаем сталкиваться с серьезными юридическими, финансовыми и операционными проблемами, которые влияют на нашу способность обслуживать беженцев".

В Румынии гендерные стереотипы и многочисленные формы дискриминации создают проблемы для украинских беженцев, особенно в сочетании с растущим импульсом против свободы репродуктивного здоровья, рассказала Камелия Прока из "ALEG".

Напомним

Согласно по данным Европейского бюро статистики, в феврале 2023 года Германия, Польша и Чехия являются странами, которые принимают наибольшее количество украинских беженцев.