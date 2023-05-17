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Украинские беженцы временно возвращаются домой, чтобы получить помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья: исследование

Украинские беженцы временно возвращаются домой, чтобы получить помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья: исследование

Киев • УНН

 • 5696833 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинские беженцы возвращаются домой, чтобы получить помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, поскольку их возможности ограничены в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, а другие ищут незаконных решений. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного всемирной правозащитной организацией "Центр репродуктивных прав", сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Опубликованное исследование, над которым работало девять международных правозащитных организаций, документирует "тревожное влияние" ограничительных национальных законов на беженцев, которые ищут необходимой помощи и поддержки. Выводы отчета сделаны на основе более 80 интервью, проведенных в период с июля 2022 года по апрель 2023 года.

Было установлено, что украинские беженцы сталкиваются с длительными задержками, тревогой, страхом, финансовыми трудностями, институциональным расизмом и ненадлежащим уходом, что "непосредственно влияет на их здоровье и общее благополучие". Как сообщила старший региональный директор Центра репродуктивных прав в Европе Лия Хектор, здоровье и благополучие некоторых беженцев из Украины "находятся под угрозой" из-за того, что они "не могут получить гарантированный доступ к основной и своевременной медицинской помощи и услугам поддержки, что усиливает вред, который они понесли в результате вторжения в Украину".

"Европейский Союз пообещал предоставить беженцам из Украины убежище и заботу. Однако женщины из Украины часто испытывают совсем другую реальность, когда им нужна помощь в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, сталкиваясь с полосой препятствий с ограничениями, путаницей, стигмой и дискриминацией", – добавила она.

Как пишет издание, в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии существуют строгие ограничения в отношении услуг по охране репродуктивного здоровья и поддержки жертв гендерного насилия. В отчете говорится, что женщины сталкиваются с правовыми ограничениями, финансовыми барьерами, недостатком информации и низким качеством ухода, когда получают доступ к такой поддержке. Также женщины, которые обращаются за репродуктивной помощью, часто сталкиваются с серьезными угрозами, преследованием и запугиванием в контексте, когда репродуктивные права не являются приоритетными для государства.

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Отмечается, что Польша является одной из "наиболее ограниченных сред" для сексуального и репродуктивного здоровья и прав в Европе. После решения Конституционного трибунала страны в 2020 году аборт является законным только тогда, когда беременность является результатом преступного деяния или когда жизнь, или здоровье женщины находятся под значительной угрозой. Представительница Польского фонда женщин и планирования семьи Кристина Качпура отметила, что тот факт, что украинские беженцы в Польше вынуждены возвращаться домой, чтобы сделать аборт или получить доступ к помощи в других частях Европы, является "обвинением польского законодательства и практики".

Кроме того, большинство беженцев в Польше обращаются за помощью к аборту незаконно, покупая лекарства для аборта онлайн или путешествуя в другие государства-члены ЕС, чтобы получить помощь. Некоторые женщины как можно дольше откладывают обращение за помощью в области сексуального и репродуктивного здоровья, пишет Euractiv. В отчете также говорится, что жертвы гендерного насилия часто остаются без основных услуг и поддержки и самостоятельно справляются с травмами, проблемами со здоровьем и другими последствиями, в то время как ромы и ЛГБТК+ беженцы сталкиваются с межсекторальной дискриминацией и усилением барьеров.

Адвокационная группа "ILGA-Europe" оценила Польшу как страну, где условия жизни ЛГБТК+ "худшие в ЕС". Также несколько органов местного самоуправления приняли постановления о "зонах, свободных от идеологии ЛГБТ". Правозащитники из Словакии и Венгрии также сообщили, что не имеют необходимых служб, которые могут помочь украинским женщинам.

"Многого не хватает, независимо от того, идет ли речь о помощи в проведении абортов, услугах контрацепции, поддержке насилия по половому признаку. На их пути так много препятствий", - отметила Адриана Месохоритисова из словацкой организации "Свобода выбора".

Эрика Шмидт, представитель Ассоциации ЕММА в Венгрии сказала: "После вторжения правозащитные организации немедленно мобилизовались, чтобы ответить на потребности беженцев, которые бежали из Украины. Но спустя год мы и другие организации, предоставляющие сексуальную и репродуктивную помощь, продолжаем сталкиваться с серьезными юридическими, финансовыми и операционными проблемами, которые влияют на нашу способность обслуживать беженцев".

В Румынии гендерные стереотипы и многочисленные формы дискриминации создают проблемы для украинских беженцев, особенно в сочетании с растущим импульсом против свободы репродуктивного здоровья, рассказала Камелия Прока из "ALEG".

Напомним

Согласно по данным Европейского бюро статистики, в феврале 2023 года Германия, Польша и Чехия являются странами, которые принимают наибольшее количество украинских беженцев.

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