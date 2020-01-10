Украинские АЭС уменьшили суточное производство электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 245,76 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"9 января атомными станциями выработано 245,76 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Также отмечается, что 10 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 22-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 412-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 8 января атомными станциями выработано 252,13 млн кВт-ч электроэнергии.