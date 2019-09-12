Украинские АЭС уменьшили суточное производство электроэнергии

"11 сентября атомными станциями произведено 204,44 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Также указано, что 12 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 102-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 35-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 15-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 120-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 292-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 680 МВт, РАЭС - 1 775 МВт, ЮУАЭС - 1 010 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 10 сентября атомными станциями произведено 205,22 млн кВт-ч электроэнергии.