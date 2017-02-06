Украинские АЭС за сутки произвели 269,09 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За прошедшие сутки, 5 февраля, станциями выработано 269,09 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 6 февраля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 3 Ровненской АЭС 104-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 74-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 870 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
Как сообщал УНН, 2 февраля, станциями было произведено 268,86 млн. кВт-ч электроэнергии.