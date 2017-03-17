Украинские АЭС за сутки произвели 257,98 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 17 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт для устранения межконтурной неплотности парогенераторов в соответствии с согласованной заявки с 11 марта по 23 марта 2017 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 450 МВт, РАЭС - 1 830 МВт, ЮУАЭС - 2 385 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

За прошедшие сутки, 16 марта, станциями произведено 257,98 млн кВт-ч электроэнергии.

Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 17 марта 2017 года составляет 930 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 83%, ЗАЭС-5 - 94%, ЗАЭС-6 - 79%, РАЭС-2 - 96%, ЮУАЭС-1 - 99%, ЮУАЭС-2 - 67%.

Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 22,10 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, что Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике в месяц.