Украинская пара фигуристов не преодолела квалификацию на Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинский дуэт Александра Назарова - Максим Никитин выступил со своей короткой программой на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Судьи оценили старания украинских дебютантов Олимпиады в 57,97 балла, поставив не очень высокую оценку за технику. Данный показатель оказался 21-м из 24 пар.
Первый тренер пары Глина Чурилова отметила, что прокат хороший, за компоненты оценки чуть ниже чем обычно, но сильно снизили технический компонент.
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"Очень понравилась публика, мы наслаждались прокатом. Это новые ощущения, невероятные эмоции. Чувствовалась ответственность перед страной. Приятно было видеть украинские флаги на трибунах. Это очень помогало, поддерживало идти вперед. Мы не привыкли обсуждать решения судей. Наше дело - кататься, а судей - судить. Значит, нужно больше работать. Сейчас трудно оценивать, так как не видели протоколов. Но в целом, прокатом мы довольны", - заявил украинский дуэт.
Таким образом, украинцы не будут выступать в произвольном танце, ведь дальше пробились только 20 пар.
Добавим, что лучший балл в программе продемонстрировали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр - 83,67.
Как сообщал УНН, японец Юдзуру Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию.