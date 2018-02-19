Українська пара фігуристів не подолала кваліфікацію на Олімпіаді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Український дует Олександра Назарова – Максим Нікітін виступив зі своєю короткою програмою на XXIII зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

Судді оцінили старання українських дебютантів Олімпіади у 57,97 бали, поставивши не дуже високу оцінку за техніку. Даний показник виявився 21-м із 24 пар.

Перший тренер пари Глина Чурілова відмітила, що прокат хороший, за компоненти оцінки трохи нижче чим зазвичай, але сильно прибрали технічну.

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“Дуже сподобалась публіка, ми насолоджувались прокатом. Це нові відчуття, неймовірні емоції. Відчувалась відповідальність перед країною. Приємно було бачити українські прапори на трибунах. Це надзвичайно допомагало, підтримувала йти вперед. Ми не звикли обговорювати рішення суддів. Наше діло — кататись, а суддів — судити. Значить потрібно більше працювати. Зараз важко оцінювати, так як не бачили протоколів. Але в цілому, прокатом ми задоволені”, — заявив український дует.

Таким чином, українці не виступатимуть у довільному танці, адже далі пробилися тільки 20 пар.

Додамо, що найкращий бал в програмі продемонстрували канадці Тесса Вірту і Скотт Мойр — 83,67.

Як повідомляв УНН, японець Юдзуру Ханю став двократним олімпійським чемпіоном з фігурного катання.

Українські Національні Новини

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