Украинская борчиня завоевала звание чемпионки мира

На пути нашей спортсменки встречались непростые соперницы:

• 1/8 финала — соперница Мария Мамащук, серебряный призер Олимпиады, чемпионка и призер Европы

• 1/4 финала — соперница Виктория Иванова — бронзовый призер чемпионата Европы

• полуфинал — соперница Фанг Жу — двукратная чемпионка Азиатских Игр и двукратная чемпионка Азии, вице-чемпионка мира 2015 года.

Со счетом 15:10 Черкасова в категории 68 кг одержала блестящую победу над французской борчихой Селеной Кумба, двукратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди спортсменов до 23 лет, чемпионкой мира среди военнослужащих и обладательницей “серебра” и “бронзы” взрослого чемпионата Европы. Добавим также, в полуфиналы ЧМ попали наши Оксана Ливач и Юлия Остапчук.