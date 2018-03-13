Украинку задержали в аэропорту за торговлю людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сотрудники Государственной пограничной службы задержали во Львовском аэропорту женщину, которая занималась торговлей людьми и разыскивалась украинской полицией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Во львовском аэропорту сотрудники пограничного ведомства во время оформления пассажиров рейса "Минск-Львов" задержали украинку, которая находилась в розыске. Гражданку Украины разыскивали отечественные правоохранительные органы за торговлю людьми", - указано в сообщении Госпогранслужбы.
Нарушительницу уголовного законодательства передали представителям Национальной полиции.
Как сообщал УНН, 12 марта на украинском-польской границе правоохранители предотвратили попытку вывоза гражданок Украины в Германию с целью сексуальной эксплуатации.