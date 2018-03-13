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Українку затримали в аеропорту за торгівлю людьми

Українку затримали в аеропорту за торгівлю людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Співробітники Державної прикордонної служби затримали у Львівському аеропорту жінку, що займалась торгівлею людьми та розшукувалась українською поліцією. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"У львівському аеропорту співробітники прикордонного відомства під час оформлення пасажирів рейсу "Мінськ-Львів" затримали українку, яка перебувала у розшуку. Громадянку України розшукували вітчизняні правоохоронні органи за торгівлю людьми", - вказано в повідомленні Держприкордонслужби.

Наразі порушницю кримінального законодавства передано представникам Національної поліції.

Як повідомляв УНН, 12 березня на українсько-польському кордоні правоохоронці запобігли спробі вивезення громадянок України до Німеччини з метою сексуальної експлуатації.

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