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Украинки впервые в истории получили медаль Кубка Европы по бобслею

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинские бобслеистки Лидия Гунько и Ирина Лещинская выиграли бронзовую медаль в соревнованиях "двоек" на этапе Кубка Европы, который проходит в латвийском городе Сигулда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Всеукраинской федерации бобслея и скелетона.

Украинки впервые в истории получили медаль Кубка Европы по бобслею

По итогам двух попыток Гунько и Лещинская на скорости свыше 100 км/ч показали результат 1 минута и 47 секунд.

“Еще в августе этого года Лидия Гунько перенесла хирургическую операцию на колене, а сегодня, даже при отсутствии в Украине стартовой эстакады, они вместе с Ириной продемонстрировали серьезный потенциал на будущее в стартовом разгоне”, — говорится в сообщении.

Примечательно, что первые два места заняли российские экипажи Елена Осипенко/Александра Тарасова и Анастасия Дудкина/Евгения Москвина. Украинки уступили чемпионкам 3,01 секунды.

Добавим, эти награды стали первыми в истории украинского женского бобслея.

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