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Українки вперше в історії здобули медаль Кубку Європи з бобслею

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українські бобслеїстки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзову медаль в змаганнях “двійок” на етапі Кубка Європи, який проходить в латвійському місті Сігулда, передає УНН з посиланням на пресслужбу Всеукраїнської федерації бобслею і скелетону.

Українки вперше в історії здобули медаль Кубку Європи з бобслею

За підсумками двох спроб Гунько та Ліщинська на швидкості понад 100 км/год показали результат 1 хвилина і 47 секунд.

“Ще в серпні цього року Лідія Гунько перенесла хірургічну операцію на коліні, а сьогодні, навіть при відсутності в Україні стартової естакади, вони разом з Іриною продемонстрували серйозний потенціал на майбутнє в стартовому розгоні”, — сказано в повідомленні.

Примітно, що перші два місця зайняли російські екіпажі Олена Осипенко/Олександра Тарасова і Анастасія Дудкіна/Євгенія Москвіна. Українки поступилися чемпіонкам 3,01 секунди.

Додамо, ці нагороди стали першими в історії українського жіночого бобслею.

Українські Національні Новини

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