Украинка вышла во второй круг турнира WTA challenger в Лиможе

155-я ракетка мира Калинина обыграла в двух сетах победительницу квалификационного турнира 390 ракетку мира Манон Арканьйол из Франции - 7: 6 (1), 7: 5.

Во втором круге соревнований наша теннисистка встретится с победительницей матча между второй сеяной россиянкой Екатериной Александровой и Бернард Пера с США.

Стоит отметить, что под первым номером посева на соревнованиях француженка Ализе Корне, которая занимает 38 место в WTA.