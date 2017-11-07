Украинка вышла во второй круг турнира WTA challenger в Лиможе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй раунд турнира WTA challenger с призовым фондом 125 000 долларов "Engie Open de Limoges", который стартовал в Лиможе (Франция), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
155-я ракетка мира Калинина обыграла в двух сетах победительницу квалификационного турнира 390 ракетку мира Манон Арканьйол из Франции - 7: 6 (1), 7: 5.
Во втором круге соревнований наша теннисистка встретится с победительницей матча между второй сеяной россиянкой Екатериной Александровой и Бернард Пера с США.
Стоит отметить, что под первым номером посева на соревнованиях француженка Ализе Корне, которая занимает 38 место в WTA.