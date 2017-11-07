Українка вийшла в друге коло турніру WTA challenger у Ліможі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до другого раунду турніру WTA challenger з призовим фондом 125 тисяч доларів "Engie Open de Limoges", який стартував у Ліможі (Франція), повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
155-та ракетка світу Калініна обіграла в двох сетах переможницю кваліфікаційного турніру 390 ракетку світу Манон Арканьйол з Франції – 7:6 (1), 7:5.
У другому колі змагань наша тенісистка зустрінеться з переможницею матчу між другою сіяною росіянкою Катериною Александрової та Бернард Пера з США.
Варто відзначити, що під першим номером посіву на змаганнях француженка Алізе Корне, яка займає 38 місце в WTA.