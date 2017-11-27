Украинец Настенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу

В копилке "сине-желтой" сборной - "золото" и "серебро", которые наши спортсмены завоевали в разделе "файтинг".

Обладателем чемпионского титула в весовой категории 94 кг стал Иван Настенко. "Серебро" в весовой категории до 62 кг в актив украинской команды получил Богдан Мочульский.

Отметим, что турнир в Колумбии будет продолжаться до 28 ноября.

Напомним, что Мочульский приносил Украине золотую медаль Всемирных игр во Вроцлаве.