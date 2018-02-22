Украинец пытался убежать от наказания в Россию

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63530 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77846 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80533 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107481 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100417 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104566 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111541 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117087 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Вчера в пункте пропуска “Сеньковка” на выезд из Украины оформлялся рейсовый автобус “Черновцы – Москва”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как информируют пограничники, при проверке паспорта гражданина Украины, который ехал в этом автобусе в качестве пассажира, пограничный наряд обнаружил признаки подделки документа, а именно переклейка фотографии.

“В ходе дальнейших проверочных мероприятий установлено, что предъявленный для проверки паспорт вообще принадлежит другому лицу. Установлено и личность задержанного – им оказался неоднократно судимый 44-летний гражданин Украины, разыскиваемый правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 390 "Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы" Уголовного Кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

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Кроме того, в действиях гражданина также усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов” Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых мероприятий задержанного гражданина передано сотрудникам Гродненского отделения Национальной полиции.

Напомним, в пункте пропуска “Гоптовка” во время проверки одного из автомобилей пограничники Харьковского отряда и работники фискальной службы обнаружили более 70 орденов и медалей времен Второй мировой войны.

 

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