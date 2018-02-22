Українець намагався втекти від покарання до Росії

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Учора в пункті пропуску “Сеньківка” на виїзд з України оформлювався рейсовий автобус “Чернівці – Москва”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як інформують прикордонники, під час перевірки паспорта громадянина України, який їхав у цьому автобусі як пасажир, прикордонний наряд виявив ознаки підробки документа, а саме переклейка фотокартки.

“В ході подальших перевірочних заходів встановлено, що пред’явлений для перевірки паспорт взагалі належить іншій особі. Встановлено і особу затриманого – ним виявився неодноразово засуджений 44-річний громадянин України, що розшукується правоохоронними органами України за скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 390 "Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі "Кримінального Кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, в діях громадянина також вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів” Кримінального Кодексу України. Після проведення необхідних заходів затриманого громадянина передано співробітникам Городнянського відділення Національної поліції.

Нагадаємо, в пункті пропуску “Гоптівка” під час перевірки одного з автомобілів прикордонники Харківського загону та працівники фіскальної служби виявили понад 70 орденів та медалей часів Другої світової війни.

 

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