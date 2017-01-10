Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 11,45 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 января уменьшился до 11,459 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 86,34 млн куб. м газа.
При этом в данных за 8 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,58 млн куб. м, из Польши - 4,20 млн куб. м, из Венгрии - 3,53 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 37%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.