Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 11,45 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 січня зменшився до 11,459 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 86,34 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 8 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,58 млн куб. м, з Польщі - 4,20 млн куб. м, з Угорщини - 3,53 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 37%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.