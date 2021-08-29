Украина получила еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 10542 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129895 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133541 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 195196 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 230244 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140745 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132568 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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2 марта, 04:30 • 125544 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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1 марта, 18:49 • 184929 просмотра

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Украина получила еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

Украина получила еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

Киев  •  УНН

 • 16069 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Еще две золотые медали завоевали украинцы на Паралимпиаде в Токио, передает УНН со ссылкой на результаты соревнований.

Академическая гребля

Украинец Роман Полянский показал лучший результат по академической гребле.

Полянский получил золото в классе PR1. Дистанцию 2000 метров он преодолел за 9 минут 48,78 секунды, опередив ближайшего соперника из Австралии на 12 секунд.

На предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Полянский завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров в классе ASM1x.

Прыжки в длину

В свою очередь, Оксана Зубковская стала чемпионкой по прыжкам в длину.

Украинка выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,54 метра и получила 10 золото для Украины.

Серебро завоевала представительница Испании Сара Мартинез, а бронзу - участница от Алжира Линда Хамри.

Общий зачет

В общекомандном зачете Украина на 5 месте: 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Украинские Национальные Новости

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