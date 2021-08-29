Україна здобула ще дві золоті медалі на Паралімпіаді в Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ще дві золоті медалі здобули українці на Паралімпіаді в Токіо, передає УНН із посиланням на результати змагань.
Академічне веслування
Українець Роман Полянський показав найкращий результат з академічного веслування.
Полянський здобув золото у класі PR1. Дистанцію 2000 метрів він подолав за 9 хвилин 48,78 секунди, випередивши найближчого суперника з Австралії на 12 секунд.
На попередній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро Полянський завоював золоту медаль на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x.
Стрибки у довжину
Своєю чергою, Оксана Зубковська стала чемпіонкою зі стрибків у довжину.
Українка виграла фінал у класі Т12 з результатом 5,54 метра і здобула 10 золото для України.
Срібло здобула представниця Іспанії Сара Мартінез, а бронзу — учасниця від Алжиру Лінда Хамрі.
Загальний залік
У загальнокомандному заліку Україна на 5 місці: 10 золотих, 17 срібних і 9 бронзових медалей.