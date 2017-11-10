Украина заработает порядка 200 млн долларов на экспорте курицы в Саудовскую Аравию

“Это очень хорошая новость. Мы и сегодня экспортируем мясо птицы, это наш потенциал, и если есть возможность увеличить поставки за счет арабских стран, почему бы нет? Это позволит Украине увеличить экспорт и заработать порядка сотни-двух миллионов долларов однозначно”, - отметил он.

Эксперт уточнил, что арабские страны для Украины стратегически важны, чего не скажешь о ЕС.

“Арабские страны для нас сейчас – это чудо. Мы на них вышли давно. Больше всего мяса птицы мы поставляем в Ирак. Не в ЕС, а в Ирак. Мы хотим выйти на рынок Китая, хоть сегодня поставки туда пока незначительны. Мы также поставляем мясо птицы в Египет, Марокко, ОАЭ. В арабские страны наше мясо идет просто супер”, - рассказал А.Охрименко.

Почему не состоялся прорыв Украины на рынках ЕС, в комментарии УНН рассказал нардеп Леонид Козаченко. Он пояснил, что европейцы умышленно сдерживают наших производителей, предоставляя им ничтожно малые квоты – дабы не нарушить существующий там рыночный баланс. Более того, они настоятельно убеждают власть Украины не предоставлять дотации украинским производителям, дабы они не смогли развивать свою деятельность, подчеркнул он.

“Сумма бюджетных дотаций отечественным предприятиям ограничена. Считается, что мы не можем поддерживать наших предпринимателей на уровне Европейского союза из-за неравных географических и климатических условий. Мол, и грунты у нас родючие, и климат хороший, и меньше удобрений нужно использовать — поэтому господдержка наших предприятий должна быть в 100 раз меньше, чем в ЕС. Говорят, если мы позволим увеличить дотации, то будем несправедливо более конкурентоспособными и не дадим нормальной жизни ЕС. Вот примерно такие аргументы и такие ограничения”, — сообщил он.

Последние данные Госстатистики свидетельствуют о том, что отечественные агропредприятия год за годом находятся в упадке. К примеру, производители мяса в 2016 году и вовсе стали убыточными.

При этом ассоциация Украины и ЕС особо не способствовала открытию европейских рынков. Данные за первое полугодие 2017 года свидетельствуют о негативном сальдо между экспортом и импортом в размере 1,5 млрд долларов. Это значит, что Украина скорее стала рынком сбыта для ЕС, а не полноценным поставщиков отечественной продукции в европейские страны.