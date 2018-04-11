Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинская сторона направила в Варшаву свою позицию относительно возобновления сотрудничества институтов национальной памяти Украины и Польши, а также министерств культуры обеих стран. Об этом сообщил в комментарии УНН вице-премьер-министр Павел Розенко.

По словам Розенко, украинская сторона надеется на то, что будет активизировано сотрудничество министерств культуры и институтов национальной памяти обеих стран.

"Мы надеемся на то, что активизируют свое сотрудничество соответствующие министерства. Мы об этом договаривались и выдвинули такую ​​инициативу, чтобы восстановили свое сотрудничество по крайней мере институты национальной памяти Польши и Украины. Соответствующая инициатива со стороны украинской стороны уже в Варшаву направлена. Также речь идет о министерствах культуры, также соответствующих межгосударственных комиссий, которые существуют на этом уровне. Безусловно, мы настроены на конструктивное и открытое сотрудничество с польской стороной", - отметил он.

Кроме того, вице-премьер напомнил, что украинская сторона пригласила с визитом в Киев вице-премьер-министра, министра культуры и национального наследия Польши Пйотра Глинского.

"Мы пригласили господина Глинского в Киев. Но, безусловно, польская сторона должна сама определиться, когда этот визит состоится, готовы ли они приехать в Киев. Интересен не визит для визита, а готова ли польская сторона, собственно, продемонстрировать какие-то реальные шаги по решению тех вопросов, которые мы обсудили в Варшаве... Мы рады видеть господина Глинского в Киеве в любое время", - сказал он.

Розенко отметил, что позиция украинской стороны является известной и открытой. "Мы не просим ничего сверхъестественного. Мы просим только осуществлять абсолютно зеркальные шаги отношения к памяти погибших в непростой украинской-польской истории. Чтобы польская сторона относилась к украинцам, которые похоронены или погибли на территории, которая сегодня является польской, так же, как Украина относится к могилам польских граждан, польских воинов на территории Украины", - резюмировал вице-премьер.

Как сообщал УНН, один раунд украинского-польских переговоров по историческим вопросам и отношениям между странами на уровне вице-премьер-министров прошел в феврале в Варшаве, но переговоры еще будут продолжаться.

Дискуссии Украины и Польши продолжаются вокруг вопроса о проведении эксгумаций останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии. Кроме того, в Украине вызвал беспокойство новый закон с запретом "бандеризма" - изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.

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