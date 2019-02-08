Украина обеспокоена, что ОБСЕ не мониторит ситуацию в Крыму

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем фактом, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента РФ и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированых и незаконных выборах в аннексированом Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Ирины Геращенко в Facebook.