Украина обеспокоена, что ОБСЕ не мониторит ситуацию в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем фактом, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента РФ и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированых и незаконных выборах в аннексированом Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Ирины Геращенко в Facebook.
"Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации кражи Крыму и в дальнейшем будем выражать глубокое беспокойство по этому позорному поводу во время всех встреч с ОБСЕ и другими международными партнерами", - написала она в соцсети, комментируя разочарование ОБСЕ недопуском россиян к наблюдению за выборами в Украине.
По словам Геращенко, не меншее разочарование и беспокойство вызывает тот факт, что, несмотря на свой мандат работать на всей территории Украины, СММ ОБСЕ не мониторит политику безопасности и гуманитарной ситуации в Керченском проливе и в Крыму, и не настаивают на постоянном допуске к неконтролируемой части украино-российской границы.
Как сообщила Геращенко, все эти годы украинские участники минских групп последовательно боролись за уменьшение количества россиян в СММ ОБСЕ. Как только изменился состав СММ и там стало меньше россиян и их сателлитов, СММ сразу начала фиксировать колонны российской техники, новые радиолокационные российские комплексы и тд.
Напомним, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразили сожаление насчет решения Украины не допустить участия граждан России в миссии наблюдения за выборами.
Как сообщили в ОБСЕ, директор ее Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), которое занимается наблюдением за выборами, Инчипйорк Соулрун Чистлатоухтир в письме в Министерство иностранных дел Украины также выразила глубокое разочарование тем, что парламент Украины принял закон, который утверждает такое ограничение.
По ее словам, "решение не дать возможности аккредитовать граждан одной из стран-участниц ОБСЕ беспрецедентное и противоречит обязательствам, которые взяли все страны-участницы, приглашать наблюдателей от всех стран-членов, которые могут пожелать наблюдать за избирательными процедурами в пределах, разрешенных законом".