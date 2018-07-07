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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 63658 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107864 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129068 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136261 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172210 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154248 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141775 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 183628 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118357 просмотра

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Украина призвала руководство Facebook заблокировать распространение пропаганды "ЛНР" и "ДНР"

Украина призвала руководство Facebook заблокировать распространение пропаганды "ЛНР" и "ДНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook в связи с нарушениями социальной сетью свободы слова украинских пользователей, а также де-факто политикой содействия распространению фейковых новостей и пропаганды государством-агрессором Российской Федерацией и подконтрольными ей террористическими группировками - т. н. "Донецкой Народной Республикой" (ДНР) и "Луганской Народной Республикой" (ЛНР), передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИП.

"МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью, организованным ненавистничеством, массовыми или серийными убийствами. А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями", - говорится в сообщении.

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Министерство информационной политики призвало руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ, и взамен принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании.

Напомним, Украина попросила Facebook ввести механизм борьбы с фейковыми новостями.

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