Украина призвала руководство Facebook заблокировать распространение пропаганды "ЛНР" и "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook в связи с нарушениями социальной сетью свободы слова украинских пользователей, а также де-факто политикой содействия распространению фейковых новостей и пропаганды государством-агрессором Российской Федерацией и подконтрольными ей террористическими группировками - т. н. "Донецкой Народной Республикой" (ДНР) и "Луганской Народной Республикой" (ЛНР), передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИП.
"МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью, организованным ненавистничеством, массовыми или серийными убийствами. А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями", - говорится в сообщении.
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Министерство информационной политики призвало руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ, и взамен принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании.
Напомним, Украина попросила Facebook ввести механизм борьбы с фейковыми новостями.