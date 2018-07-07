Украина призвала руководство Facebook заблокировать распространение пропаганды "ЛНР" и "ДНР"

"МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью, организованным ненавистничеством, массовыми или серийными убийствами. А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями", - говорится в сообщении.

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Министерство информационной политики призвало руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ, и взамен принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании.

Напомним, Украина попросила Facebook ввести механизм борьбы с фейковыми новостями.