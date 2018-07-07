Україна закликала керівництво Facebook заблокувати поширення пропаганди "ЛНР" та "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністерство інформаційної політики України звернулося з листом до керівництва компанії Facebook у зв’язку з порушеннями соціальною мережею свободи слова українських користувачів, а також де-факто політикою сприяння поширенню фейкових новин і пропаганди державою-агресором Російською Федерацією та підконтрольними їй терористичними угрупованнями — т. зв. “Донецькою Народною Республікою” (ДНР) і “Луганською Народною Республікою” (ЛНР), передає УНН із посиланням на прес-службу МІП.
"МІП звертає увагу, що в офіційних стандартах Facebook вказано, що спільнота не допускає присутності у соціальній мережі організацій та осіб, які займаються терористичною діяльністю, організованими ненависництвом, масовими чи серійними вбивствами. А українські органи державної влади визнають “ДНР” та “ЛНР” саме терористичними організаціями", - йдеться у повідомленні.
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Міністерство інформаційної політики закликало керівництво компанії унеможливити використання інструментарію Facebook як засобу обмеження свободи слова українських активістів, що протистоять гібридній війні, розв’язаній РФ, та натомість вжити оперативних і дієвих заходів щодо припинення функціонування в соціальній мережі сторінок та груп, діяльність яких суперечить стандартам спільноти, оскільки їхня діяльність має деструктивні наслідки для українського народу, а також для іміджу самої компанії.
Нагадаємо, Україна попросила Facebook запровадити механізм боротьби з фейковими новинами.