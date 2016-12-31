Украина за 10 месяцев года экспортировала елочных украшений на 4,5 млн. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За 10 месяцев этого года Украина экспортировала елочных украшений на 4,5 млн. долл (+ 16,7%). 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает УНН.
По словам Н.Микольской, украинские игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира и их экспорт растет.
"Основной рынок сбыта - это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн. долл . за 10 месяцев 2015года до 2,8 млн. долл.). Среди 5 крупнейших рынков потребления - 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша).
31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов и мы имеем рост на 37,5% ", - сообщила торгпред.
Кроме того, по словам Н.Микольской, существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз ), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза). В текущем году появились и новые рынки - Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.
" В то же время, некогда крупнейших рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (за 10 месяцев 2014 года его объем составлял 3,5 млрд. долл.)", - добавила она.", - добавила она.
Ранее заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила, что несмотря на продолжающиеся боевые действия и аннексию значительной части промышленного производства, в 2016 году наблюдается рост экспорта в ЕС .