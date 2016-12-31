Украина за 10 месяцев года экспортировала елочных украшений на 4,5 млн. долл.

КИЕВ. 31 декабря. УНН. За 10 месяцев этого года Украина экспортировала елочных украшений на 4,5 млн. долл (+ 16,7%). 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает УНН.