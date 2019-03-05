Украина с партнерами в Москве будет бороться за важнейшую инициативу

"Сегодня мы презентовали новую инициативу. Многие не знают, что счетные палаты объединены в международный союз - это международное сообщество аудиторов (INTOSAI), они очень плотно сотрудничают... Мы предложили и будем поддерживать и продвигать создание специальной рабочей группы. Смысл этой группы должен заключаться в том, чтобы у нас были совместно приемлемые стандарты или хотя бы общие практики, поддерживаемые всеми странами, чтобы оценивать последствия военных конфликтов и действия государств по ликвидации таких последствий", - сказал министр, представляя инициативу послам иностранных государств в Украине.

По его словам, в рамках аудиторского сообщества этого еще не делал никто. Украина провела консультации с многими счетными палатами, которые поддерживают эту инициативу, отметил министр.

В то же время председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время презентации подчеркнул, что инициативу по созданию специальной группы по аудиту оценки ущерба от конфликтов могут ждать определенные трудности из-за того, что следующая встреча INTOSAI состоится в Москве в сентябре 2019 года.

"Мы понимаем, это решение будет очень трудно приниматься в Москве. К большому сожалению, этот конгресс был спланирован заранее за несколько лет, но мы не можем молчать", - добавил Пацкан.

Он пояснил, что, поскольку сам не может участвовать в мероприятии из-за его локации, то планируется, чтобы вопрос создания рабочей группы по инициативе Украины поднял кто-то из представителей государств-партнеров Украины во время совета стран, который состоится за день до конгресса.

"Участие принимать будет почти 200 стран, и мы хотим через наши МИДы поговорить с каждым руководителем высшего органа аудита. Мы хотим, чтобы наши партнеры подняли именно этот вопрос", - сказал он.

Пацкан также отметил, что с сентября 2019 года именно Россия будет председательствовать в INTOSAI, поэтому по инициативе Украины могут возникнуть определенные трудности с ее продвижением.

"Решение будет приниматься большинством голосов. Если мы на то время поработаем со многими странами, тогда у нас есть шанс на создание этой рабочей группы. Очень многие страны нас поддержали. Конечно, Россия будет блокировать этот вопрос, но мы должны сейчас пообщаться со всеми руководителями высших органов аудита для того, чтобы получить поддержку", - подчеркнул чиновник.

Он отметил также, что совместная группа будет иметь целью показать мировому сообществу, на сколько и каким образом был нанесен ущерб из-за вмешательства в то или иное государство.

"Мы хотим, чтобы эти цифры легли в основу международных исков. Они будут иметь юридическую основу и составят основу для международных исков", - добавил он.

В прошлом году Президент Петр Порошенко призвал как можно скорее создать координационный орган по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ею ущерба.

Как сообщал УНН, убытки Украины от Керченского моста оцениваются в полмиллиарда гривен в год.