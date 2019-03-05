Україна з партнерами у Москві боротиметься за надважливу ініціативу

"Сьогодні ми презентували нову ініціативу. Багато хто не знає, що рахункові палати об’єднані в міжнародну спілку – це є міжнародна спільнота аудиторів (INTOSAI), вони дуже щільно співпрацюють… Ми запропонували і будемо підтримувати і просувати створення спеціальної робочої групи. Сенс цієї групи має полягати в тому, щоб у нас були спільно прийнятні стандарти або хоча б спільні практики, які підтримуються всіма країнами, щоб оцінювати наслідки військових конфліктів і дії держав з ліквідації таких наслідків", - сказав міністр, презентуючи ініціативу послам іноземних країн в Україні.

З його слів, у межах аудиторської спільноти цього досі не робив ніхто. Україна провела консультації з багатьма рахунковими палатами, які підтримують цю ініціативу, зазначив міністр.

Водночас голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час презентації підкреслив, що ініціативу зі створення спеціальної групи з аудиту оцінювання збитків від конфліктів можуть чекати певні труднощі через те, що наступна зустріч INTOSAI відбудеться у Москві у вересні 2019 року.

"Ми розуміємо, це рішення буде дуже важко ухвалюватись у Москві. На превеликий жаль, цей конгрес був спланований заздалегідь за декілька років, але ми не можемо мовчати", - додав Пацкан.

Він пояснив, що, оскільки сам не може брати участь у заході через його локацію, то планується, щоб питання створення робочої групи з ініціативи України порушив хтось з представників держав-партнерів України під час ради країн, яка відбудеться за день до конгресу.

"Участь приймати буде майже 200 країн, і ми хочемо через наші МЗС поговорити з кожним керівником вищого органа аудиту. Ми хочемо, щоб наші партнери підняли саме це питання", - сказав він.

Пацкан також зазначив, що з вересня 2019 року саме Росія головуватиме в INTOSAI, тож у ініціативи України можуть виникнути певні труднощі з її просуванням.

"Рішення буде прийматись більшістю голосів. Якщо ми на той час попрацюємо з багатьма країнами, тоді ми маємо шанс на створення цієї робочої групи. Дуже багато країн нас підтримали. Звичайно, Росія буде блокувати це питання, але ми повинні зараз поспілкуватись з усіма керівниками вищих органів аудиту для того, щоб отримати підтримку", - підкреслив посадовець.

Він наголосив також, що спільна група матиме на меті показати світовій спільноті, на скільки коштів і у який спосіб було завдано збитки через втручання в ту чи іншу державу.

"Ми хочемо, щоб ці цифри лягли в основу міжнародних позовів. Вони будуть мати юридичне підґрунтя і становитимуть основу для міжнародних позовів", - додав він.

Нагадаємо, минулого року Президент Петро Порошенко закликав якнайскоріше створити координаційний орган з формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих нею збитків.

Як повідомляв УНН, збитки України від Керченського мосту оцінюються у півмільярда гривень на рік.