Украина выступает за привлечение МККК в процесс обмена удерживаемыми
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина выступает за привлечение представителей Международного Комитета Красного Креста в процессы освобождения удерживаемых и поиска пропавших без вести. Об этом на своей странице в сети Facebook написала народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"С обмудсменом Викторией Лутковской и заместителем Генпрокурора Анжелой Стрижевской посетили государственное учреждение исполнения наказаний номер 27 в Харькове.
Осужденные за преступления, которые сейчас содержатся в этом учреждении, имели возможность пообщаться с представителями Международного Комитета Красного Креста. Как подтвердили сами представители Комитета, согласно нормам МККК, "сам - на - сам", в режиме конфиденциальности.
МККК имеет беспрепятственный и полный доступ ко всем пенитенциарным заведениям Украины, а украинская сторона выступает за привлечение Красного Креста в процессы освобождения удерживаемых и поиску пропавших без вести", - написала И.Геращенко.
Напомним, обмен для освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, запланировано на среду, 27 декабря.