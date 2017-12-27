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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина выступает за привлечение МККК в процесс обмена удерживаемыми

Киев • УНН

 • 8314 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина выступает за привлечение представителей Международного Комитета Красного Креста в процессы освобождения удерживаемых и поиска пропавших без вести. Об этом на своей странице в сети Facebook написала народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина выступает за привлечение МККК в процесс обмена удерживаемыми

"С обмудсменом Викторией Лутковской и заместителем Генпрокурора Анжелой Стрижевской посетили государственное учреждение исполнения наказаний номер 27 в Харькове.

Осужденные за преступления, которые сейчас содержатся в этом учреждении, имели возможность пообщаться с представителями Международного Комитета Красного Креста. Как подтвердили сами представители Комитета, согласно нормам МККК, "сам - на - сам", в режиме конфиденциальности.

МККК имеет беспрепятственный и полный доступ ко всем пенитенциарным заведениям Украины, а украинская сторона выступает за привлечение Красного Креста в процессы освобождения удерживаемых и поиску пропавших без вести", - написала И.Геращенко.

Напомним, обмен для освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, запланировано на среду, 27 декабря.

Украинские Национальные Новости

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