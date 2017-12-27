Україна виступає за залучення МКЧХ до процесу обміну утримуваними
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна виступає за залучення представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до процесів звільнення утримуваних і пошуку зниклих безвісти. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.
“З обмудсменом Вікторією Лутковською і заступником Генпрокурора А.Стрижевською відвідали державну установу виконання покарань номер 27 у Харкові.
Засуджені за злочини, які зараз утримуються в цій установі, мали можливість поспілкуватися з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Як підтвердили самі представники Комітету, згідно норм МКЧХ, "сам — на — сам", в режимі конфіденційності.
МКЧХ має безперешкодний і повний доступ до всіх пенітенціарних закладів України, а українська сторона виступає за залучення Червоного Хреста до процесів звільнення утримуваних і пошуку зниклих безвісти”, — написала І.Геращенко.
Нагадаємо, обмін для звільнення українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі, заплановано на середу, 27 грудня.