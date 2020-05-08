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Украина отмечает День памяти и примирения

Киев • УНН

 • 28054 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. День памяти и примирения в Украине ежегодно отмечают 8 мая, передает УНН.

Украина отмечает День памяти и примирения

Памятный день 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии, в Украине установлен указом Президента от 24 марта 2015 года.

В соответствии с указом Президента Украины, целью празднования является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма.

8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный преемником Гитлера, президентом Германии Карлом Дёницом.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, провозглашены посвященные памяти жертв этой войны Дни памяти и примирения, которые отмечаются 8 и 9 мая.

Европейский Союз утвердил 9 мая как День Европы на саммите в Милане 1985 года, решив увековечить день провозглашения Декларации Шумана. Также 9 мая считается Днем рождения Европейского Союза.

Напомним, полиция Киева усилит охрану правопорядка 9 мая и будет штрафовать за георгиевские ленты.

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