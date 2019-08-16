Украина отправила на экспорт уже 5,6 млн тонн зерновых

По данным Минагрополитики, по состоянию на 15 августа в 2019/20 маркетинговом году Украина экспортировала 5602 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

В частности:



пшеницы - 2526 тыс. тонн;



ячменя - 1421 тыс. тонн;



ржи - 0,2 тыс. тонн;



кукурузы - 1647 тыс. тонн.



Экспорт муки достиг 34,1 тыс. тонн.

Напомним, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна - 50,4 млн тонн.