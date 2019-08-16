Украина отправила на экспорт уже 5,6 млн тонн зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украина в новом сезоне экспортировала уже 5,6 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
По данным Минагрополитики, по состоянию на 15 августа в 2019/20 маркетинговом году Украина экспортировала 5602 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.
В частности:
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- пшеницы - 2526 тыс. тонн;
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- ячменя - 1421 тыс. тонн;
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- ржи - 0,2 тыс. тонн;
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- кукурузы - 1647 тыс. тонн.
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Экспорт муки достиг 34,1 тыс. тонн.
Напомним, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна - 50,4 млн тонн.