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15 марта, 19:03 • 113421 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161460 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134887 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127607 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111270 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104696 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100916 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украина отобрала из ПХГ почти 15 млн куб. м газа за сутки

Украина отобрала из ПХГ почти 15 млн куб. м газа за сутки

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 ноября уменьшился до 14,341 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 14,92 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ заполнены на 46%.

При этом в данных за 7 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 42,58 млн куб. м.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина прекратила закачку газа в ПХГ 16 октября.

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